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صلاة عيد الفطر المبارك

صلاة عيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=736950

أديت صباح اليوم صلاة عيد الفطر المبارك في مختلف أنحاء المملكة بعد أن من الله على عباده بصيام شهر رمضان المبارك.
وشهد الحرمان الشريفان في مكة المكرمة والمدينة المنورة كثافة في عدد المصلين الذين توافدوا إليهما.
وتوافد المصلون على مصليات العيد والجوامع والمساجد التي هيئت للصلاة في مختلف مدن وقرى ومراكز المملكة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لأداء الصلاة.

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