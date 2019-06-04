محافظ المجمعة يزور المرضى المنوَّمين في مستشفى الملك خالد بالمجمعة

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قام سمو محافظ المجمعة الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن فيصل (ليلة عيد الفطر المبارك) بزيارة معايدة للمرضى المنوّمين في مستشفى الملك خالد بالمجمعة وكان في استقباله لدى وصوله سعادة مدير المستشفى الدكتور خالد بن عبدالله القحطاني ومساعدوه ورؤساء الأقسام وعدد من الأطباء ورئيس جمعية البر الخيرية بمحافظة المجمعة وعدد من أعضاء لجنة أصدقاء المرضى وقد توجّه سموه فور وصوله إلى أقسام تنويم الرجال، حيث زار المرضى وأطمأن على صحتهم وعلى الخدمات التي تقدَّم لهم كما هنأهم بعيد الفطر المبارك ودعا الله لهم بالشفاء العاجل وإن يقضوا بقية أيام العيد بين أهلهم وذويهم ثم قدَّم سموه لهم هدية العيد بهذه المناسبة المقدمة من المستشفى وجمعية البر الخيرية بالتعاون مع لجنة أصدقاء المرضى بعد ذلك اجتمع سموه مع منسوبي المستشفى، وأكَّد لهم عظم الرسالة التي يؤدونها وأشار إلى التطور الملحوظ الذي طرأ مؤخراً على خدمات وعمل المستشفى.

وفي نهاية الزيارة تحدث سموه ، حيث قال أود أن أنتهز هذه الفرصة وأرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيِّدي خادم الحرمين الشريفين ولسمو سيدي ولي العهد وللشعب السعودي كافة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليهم وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات. وأوضح أن هذه الزيارة تتم بشكل سنوي لزيارة المرضى المنوَّمين في المستشفى وتقديم التهنئة لهم بالعيد السعيد وما شاهدته أثناء الزيارة يعطي انطباعاً جيداً لتقدّم المستشفى.

من جانبه تحدث سعادة مدير مستشفى الملك خالد بالمجمعة الدكتور خالد بن عبدالله القحطاني، فقال في البداية أرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين و لسمو ولي عهده بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليهم باليمن والمسرات، كما أشكر سمو محافظ المجمعة على هذه الزيارة ومعايدته للمرضى وإن هذه البادرة الطيِّبة لا تستغرب من سموه الذي عوّد المستشفى ومنسوبيها بالوقوف معهم في كل ما يساعدهم على أداء عملهم وكانت سعادتنا كبيرة بهذه الزيارة التي كان لها الأثر الطيِّب في نفوس المرضى وذويهم.