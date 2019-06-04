أمير منطقة جازان وسمو نائبه يؤديان صلاة العيد ويستقبلان المهنئين أول أيام عيد الفطر المبارك ..

المناطق_فضه عطيف

يؤدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، صلاة عيد الفطر المبارك بجامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة جيزان، فيما يستقبل سمو أمير المنطقة المهنئين بالعيد السعيد عقب الصلاة وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.

كما سيقوم سموه بزيارة معايدة لفضيلة رئيس محكمة الاستئناف سابقاً الشيخ علي بن شيبان العامري, ويعايد المرضى المنومين بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بهذه المناسبة.

فيما سيستقبل سمو أمير منطقة جازان ثاني أيام العيد المحافظين ورؤساء المركز والمشايخ وجموع المهنئين بعيد الفطر المبارك، ويرعى الحفل الخطابي بقاعة الاستقبال الرئيسية بالمركز الحضاري بجازان.