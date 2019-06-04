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الأمير سعود بن نايف والأمير أحمد بن فهد يقدمان المصلين في صلاة العيد بالمنطقة الشرقية

الأمير سعود بن نايف والأمير أحمد بن فهد يقدمان المصلين في صلاة العيد بالمنطقة الشرقية

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة عيد الفطر مع جموع المصلين بالمسجد الحرام

خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة عيد الفطر مع جموع المصلين بالمسجد الحرام

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هيئة كبار العلماء تهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك

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صلاة عيد الفطر المبارك

صلاة عيد الفطر المبارك

أبرز المواد

الأمير سعود بن نايف والأمير أحمد بن فهد يقدمان المصلين في صلاة العيد بالمنطقة الشرقية

الأمير سعود بن نايف والأمير أحمد بن فهد يقدمان المصلين في صلاة العيد بالمنطقة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=736962
المناطق_فهد المريخي
 تقدم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية جموع المصلين الذين أدوا صلاة عيد الفطر المبارك في مصلى العيد بحي غرناطة بالدمام.

وأم المصلين فضيلة الشيخ عمر الدويش مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية الذي حث المصلين بتقوى الله وطاعته والتمسك بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وفعل الخيرات والتمسك بتعاليم الشريعة الإسلامية السمحة والتناصح بينهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين والعطف على الفقراء، وتلاوة القرآن الكريم والتدبر في معانيه والحرص على تلاوته في جميع الشهور.

وبين فضيلته فضل صيام الست من شهر شوال، منوهاً بما تنعم به المملكة من نعمة الإسلام والأمن والاستقرار والتماسك، سائلا الله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يعلي كلمة الحق وأن ينصر المسلمين على أعداء الدين وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

حضر صلاة العيد أصاحب السمو الأمراء
صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي وصاحب السمو الامير محمد بن تركي بن عبدالله ال سعود وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ال سعود وصاحب السمو الامير بندر بن نواف بن فرحان ال سعود وصاحب السمو الامير سعود بن خالد بن جلوي.

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صلاة عيد الفطر المبارك

صلاة عيد الفطر المبارك

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