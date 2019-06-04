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طقس أول أيام العيد.. رياح نشطة وغبار على 5 مناطق وأمطار بـ8 أخرى

طقس أول أيام العيد.. رياح نشطة وغبار على 5 مناطق وأمطار بـ8 أخرى
http://almnatiq.net/?p=736964
المناطق_الرياض

أصدرت “الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة”، تقريرها لحالة الطقس المتوقعة، اليوم الثلاثاء، أول أيام عيد الفطر المبارك، على مختلف مناطق المملكة.

وقالت “الأرصاد”: إن “مناطق الرياض والحدود الشمالية والشرقية والقصيم والحدود الشمالية والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية، ستشهد نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من الرؤية الأفقية”.

وأشارت إلى أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على منطقة تبوك وأجزاء من منطقتي حائل والجوف.

وأضاف “الأرصاد”: تشمل الأمطار مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، بالإضافة إلى مرتفعات المدينة المنورة التي سيمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

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