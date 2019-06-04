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تفاصيل “مروعة” في وفاة شاب مصري ووالدته حرقا

تفاصيل “مروعة” في وفاة شاب مصري ووالدته حرقا

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تفاصيل “مروعة” في وفاة شاب مصري ووالدته حرقا

تفاصيل “مروعة” في وفاة شاب مصري ووالدته حرقا
http://almnatiq.net/?p=736972
المناطق_متابعات

شهدت مصر واقعة مؤلمة هزت تفاصيلها مشاعر المصريين، حيث جسدت المعنى الحقيقي للبر بالوالدين، بحسب “العربية نت”.

وفوجئ سكان شارع محمد فريد بمدينة طنطا بنشوب حريق كبير في عمارة بالشارع تحمل نفس الاسم، وعلى الفور تم إبلاغ قوات الحماية المدنية والمطافئ، إلا أنها تأخرت عن الوصول، خاصة أن الحادث تزامن مع موعد أذان المغرب وحلول وقت الإفطار.

وحاول الأهالي إنقاذ سكان الشقة المنكوبة التي تقطنها سيدة مسنة مع ابنها، حتى كانت المفاجأة، فقد اكتشفا وفاة الأم وابنها محترقين وتفحم جثتيهما.

وتبين أن الابن ويدعى شريف صقر يبلغ من العمر 22 عاما، كان يستعد مع والدته لتناول طعام الإفطار عندما اندلع حريق في الشقة بسبب ماس كهربائي، وامتدت النيران بسرعة لباقي أرجائها، وكان يمكنه القفز من إحدى النوافذ للنجاة بنفسه، خاصة أن الشقة تقع بالطابق الثالث، لكنه انتظر محاولا أن يحمل والدته وينقذها معه.

وكشفت التحقيقات أن الابن أصيب باختناق جراء الدخان حتى خارت قواه وسقط متوفى وهو يحتضن أمه لتلتهم النيران جثتيهما معا.

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