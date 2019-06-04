الكشف عن تفاصيل مقتل الضابط الليبي الذي قبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي

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قُتل النقيب، عبد الحميد فرج الذرعاني، الضابط في الجيش الليبي الذي قام بالقبض على هشام عشماوي، ضابط الصاعقة المصرية السابق، والقيادي في تنظيم القاعدة، بحسب مصدر خاص لـ RT.

وأشار المصدر إلى أن الذرعاني، وهو من سكان مدينة المرج الواقعة شرق بنغازي، قتل أمس في اشتباكات بين قوات “الجيش الليبي” بقيادة المشير حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطني في محور مطار طرابلس الدولي بمنطقة قصر بن غشير.