احدث الأخبار

الكشف عن تفاصيل مقتل الضابط الليبي الذي قبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يغادر مكة المكرمة ويصل محافظة جدة
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 الرئيس اليمني يجدد التأكيد على خيانة الميليشيا الحوثية الانقلابية والعمل لصالح إيران
منوعات
 سمو أمير منطقة تبوك يستقبل المهنئين بعيد الفطر
منطقة تبوك
 «كبار العلماء» تهنئ القيادة والوطن والأمة بعيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 تفاصيل “مروعة” في وفاة شاب مصري ووالدته حرقا
منوعات
 طقس أول أيام العيد.. رياح نشطة وغبار على 5 مناطق وأمطار بـ8 أخرى
أبرز المواد
 الأمير سعود بن نايف والأمير أحمد بن فهد يستقبلان المهنئين بعيد الفطر المبارك
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة جازان وسمو نائبه يؤديان صلاة العيد ويستقبلان المهنئين أول أيام عيد الفطر المبارك ..
أبرز المواد
 محافظ المجمعة يزور المرضى المنوَّمين في مستشفى الملك خالد بالمجمعة
أبرز المواد
 الأمير سعود بن نايف والأمير أحمد بن فهد يقدمان المصلين في صلاة العيد بالمنطقة الشرقية
أبرز المواد
الكشف عن تفاصيل مقتل الضابط الليبي الذي قبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي

الكشف عن تفاصيل مقتل الضابط الليبي الذي قبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يغادر مكة المكرمة ويصل محافظة جدة

خادم الحرمين الشريفين يغادر مكة المكرمة ويصل محافظة جدة

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

خادم الحرمين الشريفين يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

أبرز المواد
الرئيس اليمني يجدد التأكيد على خيانة الميليشيا الحوثية الانقلابية والعمل لصالح إيران

الرئيس اليمني يجدد التأكيد على خيانة الميليشيا الحوثية الانقلابية والعمل لصالح إيران

منوعات

الكشف عن تفاصيل مقتل الضابط الليبي الذي قبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي

الكشف عن تفاصيل مقتل الضابط الليبي الذي قبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي
http://almnatiq.net/?p=736983
المناطق_وكالات

قُتل النقيب، عبد الحميد فرج الذرعاني، الضابط في الجيش الليبي الذي قام بالقبض على هشام عشماوي، ضابط الصاعقة المصرية السابق، والقيادي في تنظيم القاعدة، بحسب مصدر خاص لـ RT.

وأشار المصدر إلى أن الذرعاني، وهو من سكان مدينة المرج الواقعة شرق  بنغازي، قتل أمس في اشتباكات بين قوات “الجيش الليبي” بقيادة المشير حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطني في محور مطار طرابلس الدولي بمنطقة قصر بن غشير.

يذكر أن وحدة من “الجيش الوطني الليبي” كانت قد قبضت في مدينة درنة في أكتوبر من العام الماضي على هشام عشماوي الذي يعد من أخطر قيادات التنظيمات المصرية المسلحة، ويوصف بأنه أمير تنظيم “المرابطين”، ومتورط في سلسلة من الهجمات على الجيش المصري.

وسلّم “الجيش الوطني الليبي” مؤخرا عشماوي، ونُقل تحت حراسة مشددة من قبل قوات خاصة مصرية تابعة للمخابرات إلى القاهرة على متن طائرة عسكرية.

عرض الصورة على تويترعرض الصورة على تويتر

روابط ذات صلة

خادم الحرمين الشريفين يغادر مكة المكرمة ويصل محافظة جدة

خادم الحرمين الشريفين يغادر مكة المكرمة ويصل محافظة جدة
خادم الحرمين الشريفين يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

خادم الحرمين الشريفين يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك
«كبار العلماء» تهنئ القيادة والوطن والأمة بعيد الفطر المبارك

«كبار العلماء» تهنئ القيادة والوطن والأمة بعيد الفطر المبارك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*