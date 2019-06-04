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الكشف عن عدد المفرج عنهم منذ تدشين مبادرة “فرجت”.. وهذا إجمالي المبالغ المدفوعة

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الكشف عن عدد المفرج عنهم منذ تدشين مبادرة “فرجت”.. وهذا إجمالي المبالغ المدفوعة

الكشف عن عدد المفرج عنهم منذ تدشين مبادرة “فرجت”.. وهذا إجمالي المبالغ المدفوعة
http://almnatiq.net/?p=736984
المناطق_الرياض

قال مدير إدارة العلاقات والإعلام بالمديرية العامة للسجون المقدم بندر الخرمي، إنه منذ تدشين مبادرة “فرجت” للإفراج عن السجناء المحكومين في قضايا مالية، تم الإفراج عن 250 سجيناً وسجينةً في مختلف مناطق المملكة.

وأشار إلى أن المبالغ المسددة شملت جميع مناطق المملكة شمالها وشرقها وغربها وجنوبها، فالجميع استفاد من هذه الخدمة، ووصل حجم المبالغ المدفوعة حتى اللحظة 6 ملايين و610 آلاف و321 ريالاً.

وأضاف أن هناك توجهاً في الأيام القادمة، لإتاحة الفرصة أمام العديد من السجناء والسجينات الموقوفين على ذمة قضايا، ولا يوجد عليهم أي التزامات أو قضايا أخرى، لإظهار معلوماتهم على منصة “أبشر” ومساعدتهم في الخروج من السجن، وإنهاء قضاياهم المالية.

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