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مصر تنفي “إعادة رؤية الهلال”.. وتؤكد: العيد الأربعاء

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مصر تنفي “إعادة رؤية الهلال”.. وتؤكد: العيد الأربعاء

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المناطق_متابعات

نفت دار الإفتاء المصرية، الإثنين، معاودة رؤية هلال شهر شوال، مؤكدة أن العيد يوم الأربعاء المقبل.

وكانت وسائل إعلام محلية بمصر، نقلت عن مصادر لم تُسمها، أنه يتم متابعة استطلاع ظهور هلال شهر شوال من عدمه عقب صلاة العشاء، وهو ما نفاه المركز الإعلامي لدار الإفتاء.

وأوضحت الإفتاء في بيان لها، أنها تؤكد ما أعلنه مفتي الديار المصرية أن غدًا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان وأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وشدد المركز على أن دار الإفتاء تنفي ما يتردد من شائعات حول إعادة استطلاع رؤية هلال شهر شوال، مشددة على أنه “لا يوجد إعادة استطلاع”.

وفي وقت سابق، أعلن مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، أنه لم تثبت رؤية هلال شوال، وعليه فإن الثلاثاء هو المتمم لرمضان، والأربعاء، الخامس من شهر يونيو هو أول أيام العيد.

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