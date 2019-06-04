احدث الأخبار

أمير منطقة تبوك يتقدم جموع المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك
منطقة تبوك
 “بر أبها” توزع زكاة 61370 فرد
أبرز المواد
 نائب أمير مكة بدر بن سلطان يزور عدداً من أصحاب الفضيلة العلماء في منازلهم بمكة المكرمة ..لتهنئتهم بـ عيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 الكشف عن عدد المفرج عنهم منذ تدشين مبادرة “فرجت”.. وهذا إجمالي المبالغ المدفوعة
أبرز المواد
 الكشف عن تفاصيل مقتل الضابط الليبي الذي قبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يغادر مكة المكرمة ويصل محافظة جدة
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 الرئيس اليمني يجدد التأكيد على خيانة الميليشيا الحوثية الانقلابية والعمل لصالح إيران
منوعات
 سمو أمير منطقة تبوك يستقبل المهنئين بعيد الفطر
منطقة تبوك
 «كبار العلماء» تهنئ القيادة والوطن والأمة بعيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 تفاصيل “مروعة” في وفاة شاب مصري ووالدته حرقا
منوعات
 طقس أول أيام العيد.. رياح نشطة وغبار على 5 مناطق وأمطار بـ8 أخرى
أبرز المواد
أمير منطقة تبوك يتقدم جموع المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

أمير منطقة تبوك يتقدم جموع المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

منطقة تبوك
“بر أبها” توزع زكاة 61370 فرد

“بر أبها” توزع زكاة 61370 فرد

أبرز المواد
نائب أمير مكة بدر بن سلطان يزور عدداً من أصحاب الفضيلة العلماء في منازلهم بمكة المكرمة ..لتهنئتهم بـ عيد الفطر المبارك

نائب أمير مكة بدر بن سلطان يزور عدداً من أصحاب الفضيلة العلماء في منازلهم بمكة المكرمة ..لتهنئتهم بـ عيد الفطر المبارك

أبرز المواد
الكشف عن عدد المفرج عنهم منذ تدشين مبادرة “فرجت”.. وهذا إجمالي المبالغ المدفوعة

الكشف عن عدد المفرج عنهم منذ تدشين مبادرة “فرجت”.. وهذا إجمالي المبالغ المدفوعة

أبرز المواد

أمير منطقة تبوك يتقدم جموع المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

أمير منطقة تبوك يتقدم جموع المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=736987
المناطق_تبوك
تقدم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك جموع المصلين لصلاة عيد الفطر المبارك في مصلى العيدين بمدينة تبوك.
وأم المصلين القاضي في المحكمة الجزائية وإمام وخطيب جامع الوالدين بتبوك الشيخ / جابر بن علي الحربي ، الذي استهل خطبته بالحمد والاستغفار والتكبير لله – عز وجل -.
وقال: ايها المسلمون أوصيكم بتقوى الرحمن فهي خير ما يتجمل به الانسان فديننا  لا دين اكمل امنه في تكامل العناية بالروح والجسد والعقل والعاطفة، دين مبني على عقيدة صحيحة راسخة  توريث العبد الطمأنينة والراحة بل والفخر حين يمتلئ قلبه ايماناً بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره تلكم العقيدة الصحيحة التي تتحطم عليها رياح الشبهات.
لافتاً إلى أن هذا اليوم من ايام الله المباركة يفرح فيه اهل الايمان بتمام نعمه الله عليهم بكمال الصيام والقيام، ورسالة ديننا هي رسالة دعوة وتيسير وترغيب وتبشير فهي تحث على الوسطية والاعتدال وعلى التراحم والحرص على اللين والرفق والتحلي بخلق الإسلام.
محذرا الشباب من الشائعات والافكار المنحرفة والمناهج المخالفة التي ترمي بشررها فتناً كقطع الليل المظلم و لا يعصم منها الا من تمسك بالقران الكريم والسنه النبوية المطهرة وان من الفتن التي عم شرها وعظم خطرها فتنه الخروج على ولاه الامر فكم جرت من حروب ودمار وفساد وإفساد،  والواجب طاعه ولي امر المسلمين مالم يأمر بمعصيه قال النبي صلى الله عليه وسلم “من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن اطاع اميري فقد اطاعني ومن عصى اميري فقد عصاني”.
ثم وجه حديثه للنساء قائلاً: ايتها النساء اطعن الله ورسوله واكثرن من الصدقة والاستغفار وقمن بواجب تربيه الابناء والبنات واحفظن حقوق الزوج فان حقه عظيم والتزمن بآداب الاسلام الذي أدب به أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن.
وأشار الشيخ الحربي الى أنكم أتيتم إلى هذا المصلى في امن وامان واستقرار في الاوطان ورغد في العيش وهذه نعمه من كبرى ومنه عظمه تستوجب الشكر و لا شيء يحفظ الامن كالاستقامة على الشرع والحرص على جمع الكلمة والالتفاف حول ولاة الامر والسمع والطاعة لهم بالمعروف وقطع الطريق على المرجفين الذين يستهدفون هذه البلاد الآمنة.
 كما أديت صلاة عيد الفطر  المبارك في مصليات وجوامع محافظات ومدن ومراكز وقرى وهجر منطقة تبوك.

روابط ذات صلة

سمو أمير منطقة تبوك يستقبل المهنئين بعيد الفطر

سمو أمير منطقة تبوك يستقبل المهنئين بعيد الفطر
بلدية المنجور تنظم احتفالية “عيدنا معاً غير ” خلال أيام عيد الفطر المبارك

بلدية المنجور تنظم احتفالية “عيدنا معاً غير ” خلال أيام عيد الفطر المبارك
أمير تبوك يؤدي بمشيئة الله صلاة العيد مع جموع المصلين ويستقبل المهنئين

أمير تبوك يؤدي بمشيئة الله صلاة العيد مع جموع المصلين ويستقبل المهنئين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*