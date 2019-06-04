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منوعات
 سمو أمير منطقة تبوك يستقبل المهنئين بعيد الفطر
منطقة تبوك
رئيس مركز معشوقة يستقبل  المهنئين بعيد الفطر المبارك

رئيس مركز معشوقة يستقبل  المهنئين بعيد الفطر المبارك

منطقة الباحة
أمير منطقة جازان ونائبه يؤديان صلاة عيد الفطر المبارك

أمير منطقة جازان ونائبه يؤديان صلاة عيد الفطر المبارك

منطقة جازان
سمو أمير منطقة جازان يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك..

سمو أمير منطقة جازان يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك..

منطقة جازان
أمير منطقة تبوك يتقدم جموع المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

أمير منطقة تبوك يتقدم جموع المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

منطقة تبوك

خادم الحرمين الشريفين يغادر مكة المكرمة ويصل محافظة جدة

خادم الحرمين الشريفين يغادر مكة المكرمة ويصل محافظة جدة
http://almnatiq.net/?p=736998
المناطق_جدة

غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود صباح اليوم مكة المكرمة بعد أن قضى – حفظه الله – العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بجوار بيت الله الحرام.

وكان في وداعه – رعاه الله – بقصر الصفا، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، وعدد من المسؤولين.
وقد وصل ـ بحفظ الله ورعايته ـ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى محافظة جدة في وقت لاحق اليوم.

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