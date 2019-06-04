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 سمو أمير منطقة تبوك يستقبل المهنئين بعيد الفطر
منطقة تبوك
رئيس مركز معشوقة يستقبل  المهنئين بعيد الفطر المبارك

رئيس مركز معشوقة يستقبل  المهنئين بعيد الفطر المبارك

منطقة الباحة
أمير منطقة جازان ونائبه يؤديان صلاة عيد الفطر المبارك

أمير منطقة جازان ونائبه يؤديان صلاة عيد الفطر المبارك

منطقة جازان
سمو أمير منطقة جازان يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك..

سمو أمير منطقة جازان يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك..

منطقة جازان
أمير منطقة تبوك يتقدم جموع المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

أمير منطقة تبوك يتقدم جموع المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

منطقة تبوك

خادم الحرمين الشريفين يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

خادم الحرمين الشريفين يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=737000
المناطق_الرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم في الديوان الملكي بقصر الصفا بمكة المكرمة عقب صلاة عيد الفطر المبارك، دولة رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية سعد الحريري، وأصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ والمعالي وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين الذين قدموا التهنئة له – أيده الله – بعيد الفطر المبارك.

وقد تناول الجميع طعام الإفطار مع خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله -.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز.

وصاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز.

وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين.

وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي.

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