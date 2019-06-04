نائب أمير مكة بدر بن سلطان يزور عدداً من أصحاب الفضيلة العلماء في منازلهم بمكة المكرمة ..لتهنئتهم بـ عيد الفطر المبارك

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زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان اليوم الثلاثاء عقب صلاة عيد الفطر، عدداً من أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ في منازلهم بمكة المكرمة، مقدماً لهم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وشملت زيارات سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة؛ الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماءوالمستشار بالديوان الملكي، والشيخ الدكتور صالح بن حميد عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي، والشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، والشيخ الدكتور سعود الشريم إمام وخطيب المسجد الحرام، والدكتور محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وعضو هيئة كبار العلماء.

من جهتهم أعرب أصحاب الفضيلة عن تهنئتهم لسمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة بعيد الفطر المبارك ،شاكرين لسموه زيارته لهم .