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أمير الرياض يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

أمير الرياض يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

منطقة الرياض

أمير الرياض يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

أمير الرياض يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=737034
المناطق_الرياض
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في قصر الحكم اليوم ، أصحاب السمو الأمراء والفضيلة العلماء، وأصحاب المعالي وكبار مسؤولي منطقة الرياض، وكبار ضباط القوات المسلحة، والحرس الوطني، والأمن العام، وحرس الحدود، وقوات الأمن الخاصة، والدفاع المدني، والمرور، وجمعاً من المواطنين، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر المبارك.
وبادلهم سمو الأمير فيصل بن بندر التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعياً الله العلي القدير أن يعيدها على أبناء المملكة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.
وأكد سموه في كلمة له على مبدأ التلاحم الذي تسير عليه بلادنا المباركة من منهجيتها في الشريعة الإسلامية السمحة وما تمثله هذه اللقاءات من شعور وطني يبعث في النفوس السعادة .
بعد ذلك، تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة سمو أمير منطقة الرياض.
حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن مشاري وأصحاب السمو الأمراء .
كما حضر الاستقبال، معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، ووكلاء إمارة منطقة الرياض المساعدين ومديرو العموم.

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