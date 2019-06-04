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أمير الرياض يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

أمير الرياض يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

منطقة الرياض

أمير منطقة الرياض يزور العلماء وأصحاب الفضيلة

أمير منطقة الرياض يزور العلماء وأصحاب الفضيلة
http://almnatiq.net/?p=737037
المناطق_الرياض
قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم بزيارة لأصحاب الفضيلة العلماء في منازلهم، هنأهم خلالها بعيد الفطر المبارك، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وأن يعيده عليهم بالخير والبركات.
وكان سموه قد زار كلاً من سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، ومعالي رئيس المحكمة العليا الشيخ غيهب الغيهب، ومعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز ال الشيخ، ومعالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله السند ، ورئيس محكمة الإستئناف الشيخ سلمان النشوان.
رافق سموه خلال الزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

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