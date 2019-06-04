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مصر تنفي “إعادة رؤية الهلال”.. وتؤكد: العيد الأربعاء

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أمير منطقة ⁧‫الرياض‬⁩ يؤدي صلاة ⁧‫العيد‬⁩ مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض

أمير منطقة ⁧‫الرياض‬⁩ يؤدي صلاة ⁧‫العيد‬⁩ مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض

منطقة الرياض
أمير الرياض يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

أمير الرياض يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

منطقة الرياض

أمير منطقة ⁧‫الرياض‬⁩ يؤدي صلاة ⁧‫العيد‬⁩ مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض

أمير منطقة ⁧‫الرياض‬⁩ يؤدي صلاة ⁧‫العيد‬⁩ مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض
http://almnatiq.net/?p=737042
المناطق_الرياض
أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.
وأمَّ المصلين عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ الذي استهل خطبته بالثناء وحمد لله عز وجل الله على نعمه التي لا تعد ولاتحص وأكبرها نعمة الإسلام، موصياً بتقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن.
وأشار الشيخ عبدالله آل الشيخ إلى الواجبات والنوافل الدينية وأثرها في أمور الحياة كاملة ووجوب حفظها وسؤال الله العون فيها، مبيناً أن على المسلم أن يعبد الله حق عبادته بالقيام بالأركان وعمل الصالحات واجتناب النواهي، منوهاً بأهمية تعزيز أخوة الإسلام وسماحته.
أدى الصلاة مع سموه سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ .
كما أدى الصلاة صاحب السمو الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير خالد بن مساعد بن عبدالرحمن وصاحب السمو الأمير متعب بن ثنيان بن محمد وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سلطان
بن سعود بن عبدالله وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن وعدد من أصحاب السمو الأمراء .
كما أدى الصلاة مع سموه معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري وعدد من أصحاب الفضيلة والمعالي والمسؤولين

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