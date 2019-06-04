احدث الأخبار

محافظ املج يتقدم المصلين ويستقل المهنئين بالعيد
منطقة تبوك
 مصر تنفي “إعادة رؤية الهلال”.. وتؤكد: العيد الأربعاء
أبرز المواد
 أمير منطقة ⁧‫الرياض‬⁩ يؤدي صلاة ⁧‫العيد‬⁩ مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض
منطقة الرياض
 أمير الرياض يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك
منطقة الرياض
 أمير منطقة الرياض يزور العلماء وأصحاب الفضيلة
منطقة الرياض
 رئيس مركز معشوقة يستقبل  المهنئين بعيد الفطر المبارك
منطقة الباحة
 أمير منطقة جازان ونائبه يؤديان صلاة عيد الفطر المبارك
منطقة جازان
 سمو أمير منطقة جازان ونائبه يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك..
منطقة جازان
 أمير منطقة تبوك يتقدم جموع المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك
منطقة تبوك
 “بر أبها” توزع زكاة 61370 فرد
أبرز المواد
 نائب أمير مكة بدر بن سلطان يزور عدداً من أصحاب الفضيلة العلماء في منازلهم بمكة المكرمة ..لتهنئتهم بـ عيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 الكشف عن عدد المفرج عنهم منذ تدشين مبادرة “فرجت”.. وهذا إجمالي المبالغ المدفوعة
أبرز المواد
محافظ املج يتقدم المصلين ويستقل المهنئين بالعيد

محافظ املج يتقدم المصلين ويستقل المهنئين بالعيد

منطقة تبوك
مصر تنفي “إعادة رؤية الهلال”.. وتؤكد: العيد الأربعاء

مصر تنفي “إعادة رؤية الهلال”.. وتؤكد: العيد الأربعاء

أبرز المواد
أمير منطقة ⁧‫الرياض‬⁩ يؤدي صلاة ⁧‫العيد‬⁩ مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض

أمير منطقة ⁧‫الرياض‬⁩ يؤدي صلاة ⁧‫العيد‬⁩ مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض

منطقة الرياض
أمير الرياض يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

أمير الرياض يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

منطقة الرياض

محافظ املج يتقدم المصلين ويستقل المهنئين بالعيد

محافظ املج يتقدم المصلين ويستقل المهنئين بالعيد
http://almnatiq.net/?p=737045
المناطق_ فايز السميري
تقدم محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي جموع المصلين بجامع عمر بن الخطاب وآمّ المصلين الشيخ عبدالرحمن عطي الحربي تحدث في خطبتي العيد عن الوسطية في العبادة والوسطية في المحبة والحقوق وذكر من الوسطية الالتفاف حول ولاة الامر والعلماء وتوحيد الصفوف وان كانت المحافظة على البيت واجب فان المحافظة على الممتلكات العامة اوجب وان الحق العام مقدم على الحق الخاص وان ليس من الوسطية ان يسئ استخدام سماحة الدين في تخطي الحدود فالدين كله سماحة ، سماحة في العبادة وسماحة في البيع والمقاضاة.
كما استقبل محافظ املج المواطنين و المسئولين من مدنيين وعسكريين المهنئين بالعيد في قاعة الضيافة بالمحافظة وبادلهم التهنئة ونقل لهم معايدة وتحيات صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان امير منطقة تبوك ، سائلاً الله ان يعيد هذه المناسبة على مملكتنا الحبيبة اعواما عديدة وان يديم امنها وعزها ويحفظ ولاة امرها ويتقبل من الجميع الصيام والقيام.

روابط ذات صلة

أمير منطقة تبوك يتقدم جموع المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

أمير منطقة تبوك يتقدم جموع المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك
سمو أمير منطقة تبوك يستقبل المهنئين بعيد الفطر

سمو أمير منطقة تبوك يستقبل المهنئين بعيد الفطر
بلدية المنجور تنظم احتفالية “عيدنا معاً غير ” خلال أيام عيد الفطر المبارك

بلدية المنجور تنظم احتفالية “عيدنا معاً غير ” خلال أيام عيد الفطر المبارك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*