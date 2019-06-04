محافظ املج يتقدم المصلين ويستقل المهنئين بالعيد

المناطق_ فايز السميري

تقدم محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي جموع المصلين بجامع عمر بن الخطاب وآمّ المصلين الشيخ عبدالرحمن عطي الحربي تحدث في خطبتي العيد عن الوسطية في العبادة والوسطية في المحبة والحقوق وذكر من الوسطية الالتفاف حول ولاة الامر والعلماء وتوحيد الصفوف وان كانت المحافظة على البيت واجب فان المحافظة على الممتلكات العامة اوجب وان الحق العام مقدم على الحق الخاص وان ليس من الوسطية ان يسئ استخدام سماحة الدين في تخطي الحدود فالدين كله سماحة ، سماحة في العبادة وسماحة في البيع والمقاضاة.

كما استقبل محافظ املج المواطنين و المسئولين من مدنيين وعسكريين المهنئين بالعيد في قاعة الضيافة بالمحافظة وبادلهم التهنئة ونقل لهم معايدة وتحيات صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان امير منطقة تبوك ، سائلاً الله ان يعيد هذه المناسبة على مملكتنا الحبيبة اعواما عديدة وان يديم امنها وعزها ويحفظ ولاة امرها ويتقبل من الجميع الصيام والقيام.