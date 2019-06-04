محافظ ينبع يستقبل المهنئين بالعيد ويزور المرضى المنومين

أدى اليوم محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين بينبع بمصلى العيد الكبير بينبع وسط أجواء تعمها السكينة والإيمان والأمن والأمان وبعد أن أدى الصلاة قام “السحيمي” باستقبال مديري الدوائر العسكرية والمدنية ومشايخ وأعيان وجمع كبير من المواطنين الذين توافدوا إلى مقر المحافظة بصالة الضيافة لتهنئته بمناسبة عيد الفطر المبارك سائلين المولى عز وجل أن يعيده على قيادتنا وشعبنا شعب المملكة العربية السعودية وعلى الأمتين الإسلامية والعربية بمزيد من الرقي والصحة والازدهار وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وأن يُديم نعمة الأمن والأمان على بلادنا وزار “السحيمي” المرضى المنومين بمستشفى ينبع العام وقدم لهم التهنئة بالعيد من جهة أخرى رفع محافظ ينبع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ولصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ولسمو نائبه بهذه المناسبة سائلا الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان