بالفيديو .. ماذا فعل هذا الطفل ليحصل على ساعة أمير الباحة كهدية ؟

المناطق_الباحة

أهدى أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود آل سعود، ساعته لطفل ألقى قصيدة شعرية أمامه أثنى فيها على القيادة الرشيدة، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وهنأ الطفل أحمد مطر الزهراني أمير الباحة بعيد الفطر المبارك، واستأذنه ليقول قصيدته فسمح له.

ونص قصيدة الزهراني هو:

يا مرحباً ترحيبة شأنها شأن .. يا أميرنا اللي دوم للعز قائم

العيد فرحة على مر الأزمان .. وأنت سعدنا يا وسيع المنايا

والله يحفظ الدين والكنق سلمان .. ومحمد اللي مرتقي للشدائد

قلته وأنا مندوب غامد وزهران .. ولي الفخر لا جيت أسلم وأعايد.