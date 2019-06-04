محافظ املج يعايد المرضى والمسنين

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قام محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي اليوم بزيارة للمرضى المنومين على الاسرة البيضاء وفي غرفة العناية المركزة في مستشفى املج وقدم لهم باقات من الورود مقرونة بخالص الدعوات بان يمن الله عليهم بالشفاء العاجل وكان يرافقه رئيس المجلس البلدي اللواء (م) الدكتور مهندس عبدالعزيز بن محمود الجهني ومدير مستشفى املج احمد الرفاعي ومشرف القطاع الصحي عبدالله الفايدي والتقى بالكادر الفني والطبي واشاد بجهودهم وتواجدهم خلال يوم العيد لخدمة المرضى.

كما قام بزيارة معايدة لعدد من كبار السن في منازلهم وبادلهم التهاني بهذه المناسبة الإسلامية واطمئن على صحتهم وتفقد احوالهم.

من جانبهم اعربوا عن شكرهم لمحافظ املج على مشاعرة الاخوية وزيارته الغير مستغربة بمناسبة العيد السعيد.