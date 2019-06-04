احدث الأخبار

وزير الداخلية يستقبل رجال الأمن المشاركين في تنفيذ مهام أمن العمرة لعام 1440 هـ
أبرز المواد
 محافظ املج يعايد المرضى والمسنين
منطقة تبوك
 ترامب في موقف محرج أمام الملكة إليزابيث .. وموظف في القصر ينقذ الموقف !
أبرز المواد
 بالفيديو .. ماذا فعل هذا الطفل ليحصل على ساعة أمير الباحة كهدية ؟
أبرز المواد
 محافظ ينبع يستقبل المهنئين بالعيد ويزور المرضى المنومين
منوعات
 الدولار ينخفض بسبب توقعات أسعار الفائدة
أبرز المواد
 مونديال 2022: ليبي سيستقيل إذا لم يؤهل الصين
أبرز المواد
 ترامب “الرضيع” يطير أمام البرلمان البريطاني
أبرز المواد
 محافظ املج يتقدم المصلين ويستقل المهنئين بالعيد
منطقة تبوك
 مصر تنفي “إعادة رؤية الهلال”.. وتؤكد: العيد الأربعاء
أبرز المواد
 أمير منطقة ⁧‫الرياض‬⁩ يؤدي صلاة ⁧‫العيد‬⁩ مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض
منطقة الرياض
 أمير الرياض يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك
منطقة الرياض
وزير الداخلية يستقبل رجال الأمن المشاركين في تنفيذ مهام أمن العمرة لعام 1440 هـ

وزير الداخلية يستقبل رجال الأمن المشاركين في تنفيذ مهام أمن العمرة لعام 1440 هـ

أبرز المواد
محافظ املج يعايد المرضى والمسنين

محافظ املج يعايد المرضى والمسنين

منطقة تبوك
ترامب في موقف محرج أمام الملكة إليزابيث .. وموظف في القصر ينقذ الموقف !

ترامب في موقف محرج أمام الملكة إليزابيث .. وموظف في القصر ينقذ الموقف !

أبرز المواد
بالفيديو .. ماذا فعل هذا الطفل ليحصل على ساعة أمير الباحة كهدية ؟

بالفيديو .. ماذا فعل هذا الطفل ليحصل على ساعة أمير الباحة كهدية ؟

أبرز المواد

وزير الداخلية يستقبل رجال الأمن المشاركين في تنفيذ مهام أمن العمرة لعام 1440 هـ

http://almnatiq.net/?p=737070
المناطق_الرياض

نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للعمرة، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، وتقديرهما لجهود رجال الأمن من منسوبي وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة – المشاركين في تنفيذ مهام أمن العمرة لعام 1440 هـ – بنجاح الخطة الأمنية التي تم تنفيذها ، خلال شهر رمضان المبارك ، للمحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين ، وذلك خلال استقبال سموه لهم في مكة المكرمة .
كما نقل سموه تهنئة القيادة الحكيمة لقادة القطاعات الأمنية ومنسوبيهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، موجهاً بنقل التهنئة لجميع منسوبي القطاعات الأمنية ضباطاً وأفراداً ، ومهنئاً الجميع بالمستوى المتميز من الأداء في تنفيذ الخطط الأمنية والتنظيمية خلال الشهر الفضيل .
حضر الاستقبال معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ومعالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومعالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، وعدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين بوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة .

روابط ذات صلة

ترامب في موقف محرج أمام الملكة إليزابيث .. وموظف في القصر ينقذ الموقف !

ترامب في موقف محرج أمام الملكة إليزابيث .. وموظف في القصر ينقذ الموقف !
بالفيديو .. ماذا فعل هذا الطفل ليحصل على ساعة أمير الباحة كهدية ؟

بالفيديو .. ماذا فعل هذا الطفل ليحصل على ساعة أمير الباحة كهدية ؟
الدولار ينخفض بسبب توقعات أسعار الفائدة

الدولار ينخفض بسبب توقعات أسعار الفائدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*