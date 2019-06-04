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ولي العهد يستقبل عدداً من كبار المسؤولين والقادة في وزارة الدفاع بمناسبة حلول عيد الفطر

ولي العهد يستقبل عدداً من كبار المسؤولين والقادة في وزارة الدفاع بمناسبة حلول عيد الفطر
http://almnatiq.net/?p=737077
المناطق_الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع صباح اليوم، في قصر الصفا بمكة المكرمة كلا من معالي مساعد سمو وزير الدفاع الأستاذ محمد العايش، ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي ومعالي المستشار بمكتب سمو وزير الدفاع مدير إدارة الشؤون الخاصة بمكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ خالد الريس، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بياري ومعالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن مطلق الأزيمع، ومعالي قائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الفريق عيد الشلوي، وقادة أفرع القوات المسلحة، وكبار المسؤولين في وزارة الدفاع، الذين قدموا للسلام على سمو ولي العهد وتهنئته بعيد الفطر المبارك.

ونقل سمو ولي العهد خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية -حفظه الله- وتهانيه لهم بعيد الفطر المبارك.

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