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حفل معايدة للمرضى المنومين بمستشفى قوى الأمن بالرياض

حفل معايدة للمرضى المنومين بمستشفى قوى الأمن بالرياض

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محافظ الطائف يستقبل المهنئين بالعيد

محافظ الطائف يستقبل المهنئين بالعيد

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الدكتور السحيمي ينقل معايدة وزير الداخلية للمنومين في مستشفى قوى الأمن

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محافظ بلجرشي يؤدي صلاة العيد ويستقبل المهنئين ويزور المرضى في عيد الفطر

محافظ بلجرشي يؤدي صلاة العيد ويستقبل المهنئين ويزور المرضى في عيد الفطر
http://almnatiq.net/?p=737084
المناطق-الباحة

أدى محافظ بلجرشي غلاب بن غالب ابو خشيم صلاة العيد بجامع الامير محمد بن سعود رحمه الله وقد أم المصلين فضيلة الشيخ خميس بن عبدالهادي الذي شكر الله عز وجل في خطبة العيد على ما انعم به على هذه البلاد من نعمة الاسلام وتحكيم شرع الله بأتباع اوامره واجتناب نواهيه وما تبذله الدولة اعزها الله في خدمة الحرمين الشريفين وخدمة المعتمرين سائلا الله عزوجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الاسلام والأمن والاستقرار .
وبعد أداء الصلاة استقبل محافظ بلجرشي غلاب بن غالب ابو خشيم بمقر المحافظة المهنئين بعيد الفطر المبارك من مديري الدوائر الحكومية ورؤساء المراكز ومشايخ القبائل وعدد من المواطنين وقد تبادل الجميع المباركة بالعيد ورفع محافظ بلجرشي التهنئة بهذه المناسبة لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين كما رفع التهاني والتبريكات لسمو أمير منطقة الباحة والشعب السعودي داعيا الله أن يعيده على الأمة العربية والإسلامية بالخير والبركات.
بعد ذلك قام محافظ بلجرشي غلاب بن غالب ابو خشيم بزيارة للمرضى المنومين بمستشفى الأمير مشاري بن سعود للاطمئنان على صحتهم وتهنئتهم بالعيد .
وشملت الزيارة المرضى المنومين بقسم الجراحه والباطنة والاطفال وقدم لهم باقات الورد والهدايا بهذه المناسبة.
كما تفقد محافظ بلجرشي بعض مرافق المستشفى واستمع إلى شرح قدمه نائب المدير التنفيذي للمستشفى فايز الزهراني عن آلية وسير العمل بالمستشفى أثناء إجازة عيد الفطر المبارك.

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