“محافظ قلوة” يؤدي صلاة العيد ويستقبل المهنئين ويعايد المرضى ونزلاء السجن

المناطق-الباحة

أدى محافظ قلوة الأستاذ عبدالله بن حمدان العويدي صلاة عيد الفطر المبارك بجامع الملك فهد بالمحافظة مع جموع المصلين بحضور مدير شرطة المحافظة العقيد خالد جمعان الغامدي وعدد من مديري الإدارات الحكومية.

وبعد أداء الصلاة استقبل عدداً من مشائخ القبائل والمسؤولين والمواطنين بمقر الضيافة بالمحافظة للتهنئة بعيد الفطر بحضور مديري الإدارات الحكومية وهنأ المحافظ الجميع ورفع خلال حديثه للأهالي التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولسمو أمير منطقة الباحة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود حفظهم الله سائلاً الله أن يعيده علينا بالخير والمسرات وأن يحفظ علينا نعمة الأمن والأمان والرخاء في ظل قيادتنا الحكيمة.

كما قام “العويدي” بزيارة المرضى المنومين في مستشفى قلوة العام وذلك للاطمئنان عليهم وتهنئتهم ونقل تهاني القيادة بعيد الفطر المبارك وكان في استقباله لدى وصوله مساعد مدير المستشفى ومنسوبو المستشفى وقدّم المحافظ الهدايا والمعايدات إلى المرضى.

كما قام بزيارة لمشائخ القبائل بالمحافظة في منازلهم والتقى من خلالها بهم وبمعرفي وأعيان وأهالي المحافظة.

كما قام بزيارة لنزلاء سجن قلوة العام ونقل لهم معايدة سمو أمير منطقة الباحة وأطمأن على أوضاعهم وعلى ما يُقدم لهم من خدمات وبرامج واستمع لمطالبهم سائلاً الله أن تنتهي محكوميتهم وأن يعودوا شباباً صالحين لخدمة وطنهم ومجتمعهم.

و أكد “العويدي” خلال زياراته على أهمية التواصل بين المجتمع الواحد بناءً على تعاليمنا الإسلامية السمحة في المشاركة والتواصل داعياً أن يحفظ للوطن قيادته الرشيدة ويديم نعمة الأمن والأمان وينصر رجال الأمن البواسل في الحد الجنوبي.

