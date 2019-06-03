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أمير منطقة الحدود الشمالية يرعى احتفاء الأهالي بعيد الفطر المبارك

أمير منطقة الحدود الشمالية يرعى احتفاء الأهالي بعيد الفطر المبارك

منطقة الحدود الشمالية
“محافظ قلوة” يؤدي صلاة العيد ويستقبل المهنئين ويعايد المرضى ونزلاء السجن

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أمير منطقة الحدود الشمالية يرعى احتفاء الأهالي بعيد الفطر المبارك

أمير منطقة الحدود الشمالية يرعى احتفاء الأهالي بعيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=737097
المناطق - واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم احتفاء الأهالي بعيد الفطر المبارك، وذلك بقصر الإمارة بمدينة عرعر .
وفور وصول سموه مقر الحفل عُزف السلام الملكي ، ثم بدء الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى الدكتور عواد الذايدي كلمة الأهالي رفع خلالها التهاني للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ المملكة من كل سوء, وأن ينصر ويمكن جنودنا بالحد الجنوبي .
ثم ألقى الشاعر عقاب الربع قصيدة شعرية بهذه المناسبة .
أثر ذلك شارك سمو أمير منطقة الحدود الشمالية المواطنين العرضه السعودية .
حضر الحفل وكلاء الإمارة ومحافظو المحافظات ومديرو الإدارات الحكومية من مدنين وعسكريين وجمع من أهالي المنطقة .

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