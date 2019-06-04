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الخطوط السعودية تدشن أولى رحلاتها المباشرة إلى “أثينا” غداً

الخطوط السعودية تدشن أولى رحلاتها المباشرة إلى “أثينا” غداً

أبرز المواد
أمير منطقة الحدود الشمالية يرعى احتفاء الأهالي بعيد الفطر المبارك

أمير منطقة الحدود الشمالية يرعى احتفاء الأهالي بعيد الفطر المبارك

منطقة الحدود الشمالية
“محافظ قلوة” يؤدي صلاة العيد ويستقبل المهنئين ويعايد المرضى ونزلاء السجن

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منطقة الباحة
أمير الباحة يقلد مدير مرور المنطقة رتبته الجديدة

أمير الباحة يقلد مدير مرور المنطقة رتبته الجديدة

منطقة الباحة

الخطوط السعودية تدشن أولى رحلاتها المباشرة إلى “أثينا” غداً

الخطوط السعودية تدشن أولى رحلاتها المباشرة إلى “أثينا” غداً
http://almnatiq.net/?p=737103
المناطق - واس

تدشن الخطوط السعودية غداً، أولى رحلاتها المباشرة والمنتظمة إلى وجهتها الدولية الجديدة “أثينا” انطلاقاً من الرياض وبواقع 4 رحلات أسبوعياً في الاتجاه الواحد أيام الأحد والإثنين والأربعاء والجمعة على أن يتم في وقت لاحق من العام الجاري إضافة جدة كمحطة أخرى لانطلاق الرحلات.
وأتمت الخطوط السعودية الاستعدادات كافة لتشغيل الخط الجديد من خلال جدولة رحلاته ضمن شبكة الرحلات الدولية, إلى جانب تجهيز منصات الخدمة في مطار “أثينا” بالمتطلبات اللازمة للتشغيل وتسويق الرحلات عبر منافذ البيع المباشرة ووكالات السفر وبرنامج عطلات السعودية.
وتحظى الخطة التشغيلية للخطوط السعودية على القطاع الدولي بالتطوير المستمر من أجل زيادة حصة المؤسسة من حركة السفر على هذا القطاع, وبهدف تحقيق معدلات قياسية جديدة في نقل الضيوف من السياح ورجال الأعمال والمسافرين العابرين والحجاج والمعتمرين, إلى جانب الجهود المتواصلة في زيادة أعداد الرحلات والسعة المقعدية لخدمة حركة السفر المتزايدة على القطاع الداخلي.
وبتدشين الخطوط السعودية لرحلاتها المباشرة إلى “أثينا” كوجهة جديدة ضمن شبكة رحلاتها الدولية تنضم إلى قائمة وجهاتها التي تتجاوز 90 وجهة وتزيد إلى أكثر من 100 وجهة في مواسم الصيف والحج والعمرة.
يذكر أن الناقل الوطني حقق خلال عام 2018م أرقاماً قياسية جديدة وأداءً مميزاً على شبكة الرحلات الدولية المتنامية, حيث جرى نقل أكثر من 34 مليون ضيف، منهم ما يزيد على 17 مليوناً على شبكة الرحلات الدولية وبما يزيد على ضيوف القطاع الداخلي لأول مرة في تاريخ الخطوط السعودية.

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