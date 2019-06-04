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الدكتور السحيمي ينقل معايدة وزير الداخلية للمنومين في مستشفى قوى الأمن

الدكتور السحيمي ينقل معايدة وزير الداخلية للمنومين في مستشفى قوى الأمن

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الدكتور السحيمي ينقل معايدة وزير الداخلية للمنومين في مستشفى قوى الأمن

الدكتور السحيمي ينقل معايدة وزير الداخلية للمنومين في مستشفى قوى الأمن
http://almnatiq.net/?p=737106
المناطق - واس

نقل مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السحيمي، معايدة وتهاني صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، للمرضى المنومين بمستشفى قوى الأمن في مكة المكرمة، اليوم ،بحضور مدير العلاقات العامة والإعلام بالوزارة العميد فواز الميمان، ومدير عام المستشفى العقيد طبيب محمد بن عبدالله الشريف.

وقدم الدكتور السحيمي هدايا بهذه المناسبة التي وجه سموه بتوزيعها على المرضى الذين تطلب وضعهم الصحي البقاء بالمستشفى.

ورفع مدير عام الإدارة العامة الدكتور السحيمي شكره وامتنانه لسمو وزير الداخلية على هذه اللفتة الكريمة ومعايدة المرضى المنومين بمستشفيات قوى الأمن التي تركت أثرا حسنا في نفوس المرضى، وتأتي تأكيدا لاهتمامه الدائم والملحوظ برجال الأمن في الصحة والمرض.

وقام المديرون المناوبون وممثلو العلاقات العامة بمستشفيات قوى الأمن، وإنفاذاً للتوجيه الكريم بنقل تهاني سموه الكريم وتوزيع الهدايا بهذه المناسبة والدعاء لهم بالشفاء العاجل.

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