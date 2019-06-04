محافظ الطائف يستقبل المهنئين بالعيد

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استقبل معالي محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني بمقر المحافظة اليوم، جمعاً من المواطنين وعمد الأحياء وأعضاء المجلس المحلي بالمحافظة،الذين أعربوا عن تهنئتهم بمناسبة عيد الفطر المبارك .

وبادل الميموني الجميع التهنئه بهذه المناسبة، داعياً الله تعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم وأن يعيد هذه المناسبة بالخير والمسرات وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.

