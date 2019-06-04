احدث الأخبار

بريطانيا : بناء مستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالف للقانون الدولي
أبرز المواد
 بالفيديو والصور.. ولي العهد يعايد المرابطين في الحد الجنوبي
أبرز المواد
 “جماعة حزبية” تعلن العيد في فلسطين.. والأمن يتدخل
أبرز المواد
 المعارضة السودانية ترفض خطة المجلس العسكري
أبرز المواد
 بالصور.. محاكاة لـ”ضربة جوية” أمريكية قرب إيران
أبرز المواد
 حفل معايدة للمرضى المنومين بمستشفى قوى الأمن بالرياض
منطقة الرياض
 محافظ الطائف يستقبل المهنئين بالعيد
منطقة مكة المكرمة
 الدكتور السحيمي ينقل معايدة وزير الداخلية للمنومين في مستشفى قوى الأمن
منطقة مكة المكرمة
 الخطوط السعودية تدشن أولى رحلاتها المباشرة إلى “أثينا” غداً
أبرز المواد
 أمير منطقة الحدود الشمالية يرعى احتفاء الأهالي بعيد الفطر المبارك
منطقة الحدود الشمالية
 “محافظ قلوة” يؤدي صلاة العيد ويستقبل المهنئين ويعايد المرضى ونزلاء السجن
منطقة الباحة
 أمير الباحة يقلد مدير مرور المنطقة رتبته الجديدة
منطقة الباحة
بريطانيا : بناء مستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالف للقانون الدولي

بريطانيا : بناء مستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالف للقانون الدولي

أبرز المواد
بالفيديو والصور.. ولي العهد يعايد المرابطين في الحد الجنوبي

بالفيديو والصور.. ولي العهد يعايد المرابطين في الحد الجنوبي

أبرز المواد
“جماعة حزبية” تعلن العيد في فلسطين.. والأمن يتدخل

“جماعة حزبية” تعلن العيد في فلسطين.. والأمن يتدخل

أبرز المواد
المعارضة السودانية ترفض خطة المجلس العسكري

المعارضة السودانية ترفض خطة المجلس العسكري

أبرز المواد

بالفيديو والصور.. ولي العهد يعايد المرابطين في الحد الجنوبي

بالفيديو والصور.. ولي العهد يعايد المرابطين في الحد الجنوبي
http://almnatiq.net/?p=737131
المناطق - الرياض

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، بزيارة معايدة لقطاع جازان في المنطقة الجنوبية.
وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة وكبار قادة وضباط المنطقة الجنوبية.
ونقل سمو ولي العهد لضباط وأفراد المنطقة الجنوبية، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وتهانيه لهم بحلول عيد الفطر المبارك، مؤكدا سموه اعتزازه وتقديره بالدور البطولي الذي يقومون به في حماية أرض الوطن ومقدساته، وسعادته بزيارتهم ومشاركتهم فرحة العيد.
رافق سمو ولي العهد خلال الزيارة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع.

روابط ذات صلة

بريطانيا : بناء مستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالف للقانون الدولي

بريطانيا : بناء مستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالف للقانون الدولي
“جماعة حزبية” تعلن العيد في فلسطين.. والأمن يتدخل

“جماعة حزبية” تعلن العيد في فلسطين.. والأمن يتدخل
المعارضة السودانية ترفض خطة المجلس العسكري

المعارضة السودانية ترفض خطة المجلس العسكري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*