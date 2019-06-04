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بريطانيا : بناء مستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالف للقانون الدولي

بريطانيا : بناء مستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالف للقانون الدولي
http://almnatiq.net/?p=737140
المناطق - واس

جددت الحكومة البريطانية رفضها لقرار الاحتلال الإسرائيلي القاضي بإستئناف مناقصات بناء 556 وحدة سكنية استيطانية في القدس الشرقية.
وقال وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني آندرو موريسون في بيان اليوم ان الحكومة البريطانية يقلقها جدًا الخطط المعلن عنها في 30 مايو الماضي “بناء مئات الوحدات السكنية الاستيطانية في القدس الشرقية”.
وأضاف موريسون “إننا نشدد بوضوح على أن بناء مستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالف للقانون الدولي، ويمثل عقبة أمام حل الدولتين، وهذا للأسف يبعدنا أكثر وأكثر عن إمكانية الوصول لاتفاق سلام بالتفاوض”، مجدداً دعم المملكة المتحدة لحل الدولتين.

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