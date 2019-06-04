أمير القصيم يستقبل المهنئين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو وولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ والشعب السعودي الكريم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله العلي القدير أن يعيده على المملكة والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، واصلاً التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح القمم الثلاث التي أقيمت مؤخراً في مكة المكرمة بجوار بيت الله الحرام ، داعياً الله أن يديم على بلادنا عزّها وأمنها ورخاءها في ظل قيادتها الحكيمة. ‪ونوه سموه بالجهود التي تبذلها القيادة الحكيمة – أيدها الله – منذ تأسيس المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله – في عمارة ورعاية الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ، مشيداً بجهود رجال الأمن في خدمة قاصدي بيت الله الحرام من المعتمرين والزوار تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة في ليؤدي المعتمرون والزائرون نسكهم براحة ويسر واطمئنان ، وبتسخير الإمكانات كافة في نجاح القمم الثلاث الإسلامية والعربية والخليجية ، التي أقيمت مؤخراً .

جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير منطقة القصيم ، بقصر سموه في مدينة بريدة بعد صلاة العيد اليوم ، جموع المهنئين بعيد الفطر المبارك ، يتقدمهم أصحاب الفضيلة العلماء وأعضاء مجلس المنطقة والأهالي ، وجمعٌ من المواطنين ومديري الإدارات الحكومية وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

وقد بادلهم سموه التهنئة ، داعياً الله أن يتقبل من الجميع طاعاتهم. وتناول الجميع طعام إفطار العيد على مائدة سموه‪ . حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، ومعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر ، ووكلاء الإمارة.