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أمير القصيم يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين

أمير القصيم يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين

منطقة القصيم

أمير القصيم يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين

أمير القصيم يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين
http://almnatiq.net/?p=737156
المناطق - بريدة

أدى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مع جموع المصلين صلاة عيد الفطر المبارك في مصلى العيد الشمالي بمدينة بريدة.

وأمّ المصلين فضيلة الشيخ سليمان الربعي ، الذي حمد الله سبحانه وتعالى على نعمه الدائمة التي سخرها لعبادة, وحمد الله وأثنى عليه بما يسره لعباده من تمام الصيام والقيام في هذا الشهر الفضيل والأمن والأمان الذي نعيش به ولله الحمد ، وأوصى المسلمين بمواصلة العبادة بعد رمضان , والفرح والسرور بيوم العيد الذي أمر الله به وزيارة الأقارب ومشاركة الجميع بفرحته وبهجته, معايداً جنودنا البواسل في الحد الجنوبي سائلاً المولى عز وجل النصر والتمكين لهم ، وأن يعيد رمضان علينا وعلى أمتنا الإسلامية مرات عديدة وهي تنعم بكل خير وعز وتمكين.

وأدى الصلاة مع سمو أمير منطقة القصيم, صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز , وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، ووكلاء الإمارة وعدد من مدراء الجهات الحكومية من مدنيين وعسكريين.

كما أديت صلاة عيد الفطر المبارك في محافظات ومراكز المنطقة.

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