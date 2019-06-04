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12 دولة عربية وإسلامية تحتفل اليوم بعيد الفطر السعيد

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http://almnatiq.net/?p=737164
المناطق - الرياض

أعلنت السلطات الدينية في عدة دول عربية، أمس، أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر لعام 2019 الموافق أول أيام شوال من عام 1440 هجري.

وإضافة إلى المملكة، أعلنت ١١ دولة عربية وإسلامية أن اليوم الثلاثاء هو عيد الفطر السعيد، حيث أفادت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية بأن «عدداً من الشهود أكدوا رؤية هلال شهر شوال ما يعني أن الاثنين هو آخر أيام شهر رمضان لهذا العام».

وأكدت في بيان أن «الثلاثاء هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام». بدورها، أعلنت الكويت وقطر والبحرين واليمن ودار الإفتاء للطائفة السنية في لبنان وديوان الوقف السني في العراق، وتركيا والصومال وجيبوتي وجزر القمر أن (اليوم) الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر.

في المقابل، أعلنت ٩ دول عربية وإسلامية أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان وبالتالي فإن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر في هذه الدول.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية تعذر رؤية هلال شهر شوال، معلنة أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان وبالتالي فإن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.

كما أن أول أيام العيد في سوريا والأردن والأراضي الفلسطينية وليبيا وإندونيسيا وماليزيا والسودان وإيران هو الأربعاء.

من جهة أخرى، أعلنت السلطات المعنية في المغرب وسلطنة عمان استطلاع هلال شهر شوال اليوم الثلاثاء. فيما لم تعلن السلطات الدينية الشيعية في لبنان موقفها من رؤية هلال شوال.

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