محافظ الوجه يستقبل المهنئين بعيد الفطر

المناطق- تبوك:

استقبل محافظ الوجه المهندس علي بن عبدالرحمن التميمي اليوم مديري الدوائر الحكومية والقيادات الأمنية وشيوخ القبائل وجموع من المواطنين المهنئين بعيد الفطر المبارك.

وقدم محافظ الوجه التهنئة للجميع بهذه المناسبة ، سائلاً الله تعالى أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات ، وأن يحفظ على البلاد أمنها وأمانها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله -.

من جهة أخرى قام المحافظ بزيارة المرضى المنومين بمستشفى الوجه العام ، يرافقه مدير المستشفى والمشرف العام على القطاع الصحي بالمحافظة أحمد بن محمد الكعابنة مقدماً لهم التهاني بحلول عيد الفطر المبارك فيما قام بتوزيع الهدايا على المرضى متمنياً لهم الشفاء العاجل.

