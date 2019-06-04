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محافظ الوجه يستقبل المهنئين بعيد الفطر

محافظ الوجه يستقبل المهنئين بعيد الفطر
http://almnatiq.net/?p=737170
المناطق- تبوك:

استقبل محافظ الوجه المهندس علي بن عبدالرحمن التميمي اليوم مديري الدوائر الحكومية والقيادات الأمنية وشيوخ القبائل وجموع من المواطنين المهنئين بعيد الفطر المبارك.
وقدم محافظ الوجه التهنئة للجميع بهذه المناسبة ، سائلاً الله تعالى أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات ، وأن يحفظ على البلاد أمنها وأمانها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله -.
من جهة أخرى قام المحافظ بزيارة المرضى المنومين بمستشفى الوجه العام ، يرافقه مدير المستشفى والمشرف العام على القطاع الصحي بالمحافظة أحمد بن محمد الكعابنة مقدماً لهم التهاني بحلول عيد الفطر المبارك فيما قام بتوزيع الهدايا على المرضى متمنياً لهم الشفاء العاجل.

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