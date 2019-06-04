استقبل محافظ الوجه المهندس علي بن عبدالرحمن التميمي اليوم مديري الدوائر الحكومية والقيادات الأمنية وشيوخ القبائل وجموع من المواطنين المهنئين بعيد الفطر المبارك.
وقدم محافظ الوجه التهنئة للجميع بهذه المناسبة ، سائلاً الله تعالى أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات ، وأن يحفظ على البلاد أمنها وأمانها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله -.
من جهة أخرى قام المحافظ بزيارة المرضى المنومين بمستشفى الوجه العام ، يرافقه مدير المستشفى والمشرف العام على القطاع الصحي بالمحافظة أحمد بن محمد الكعابنة مقدماً لهم التهاني بحلول عيد الفطر المبارك فيما قام بتوزيع الهدايا على المرضى متمنياً لهم الشفاء العاجل.
محافظ الوجه يستقبل المهنئين بعيد الفطر
استقبل محافظ الوجه المهندس علي بن عبدالرحمن التميمي اليوم مديري الدوائر الحكومية والقيادات الأمنية وشيوخ القبائل وجموع من المواطنين المهنئين بعيد الفطر المبارك.
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