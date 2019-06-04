محافظ حفر الباطن يرفع التهنئة للقيادة بحلول عيد الفطر المبارك

حفر الباطن - المناطق

رفع صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن باسمه ونيابه عن اهالي المحافظة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود حفظهما الله بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك سائلاً الله عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين موفور الصحة والعافية وأن يعيد هذه المناسبة على بلادنا والأمتين العربية و الإسلامية باليمن والبركات .

جاء ذلك خلال استقبال سموه المهنئين من الأهالي ومشائخ القبائل والمسؤولين ورؤساء المراكز الذين قدموا لتهنئة سموه بعيد الفطر المبارك بمقر الضيافة بالمحافظة.