احدث الأخبار

ترامب من لندن: سنمنع إيران من السلاح النووي وتمويل الإرهاب
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة جازان يعايد أطفال دار التربية الاجتماعية بالمنطقة
أبرز المواد
 محافظ تيماء يستقبل المهنئين بمناسبة عيد الفطر المبارك ويعايد المرضى المنومين
منطقة تبوك
 “هيئة الترفيه” تقدم 15 عرضاً مجانياً للأطفال في الأسواق التجارية بمناسبة عيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 الأمير محمد بن عبدالعزيز يعايد المرضى المنومين بمستشفى الملك فهد بجازان
منطقة جازان
 أمير منطقة جازان يعايد الشيخ العامري
منطقة جازان
 نائب أمير منطقة جازان يعايد أطفال دار التربية الاجتماعية
منطقة جازان
 أمير منطقة جازان يعايد المرضى المنومين بمستشفى الأمير محمد بن ناصر
منطقة جازان
 محافظ حفر الباطن يرفع التهنئة للقيادة بحلول عيد الفطر المبارك
المنطقة الشرقية
 15 ألف طفل سوري في لبنان مهددون بـ”العراء”
أبرز المواد
 على الهواء مباشرة.. ترامب يوبخ عمدة لندن وسط تجاهل ماي
أبرز المواد
 محافظ الوجه يستقبل المهنئين بعيد الفطر
منطقة تبوك
ترامب من لندن: سنمنع إيران من السلاح النووي وتمويل الإرهاب

ترامب من لندن: سنمنع إيران من السلاح النووي وتمويل الإرهاب

أبرز المواد
نائب أمير منطقة جازان يعايد أطفال دار التربية الاجتماعية بالمنطقة

نائب أمير منطقة جازان يعايد أطفال دار التربية الاجتماعية بالمنطقة

أبرز المواد
محافظ تيماء يستقبل المهنئين بمناسبة عيد الفطر المبارك ويعايد المرضى المنومين

محافظ تيماء يستقبل المهنئين بمناسبة عيد الفطر المبارك ويعايد المرضى المنومين

منطقة تبوك
“هيئة الترفيه” تقدم 15 عرضاً مجانياً للأطفال في الأسواق التجارية بمناسبة عيد الفطر المبارك

“هيئة الترفيه” تقدم 15 عرضاً مجانياً للأطفال في الأسواق التجارية بمناسبة عيد الفطر المبارك

أبرز المواد

أمير منطقة جازان يعايد المرضى المنومين بمستشفى الأمير محمد بن ناصر

أمير منطقة جازان يعايد المرضى المنومين بمستشفى الأمير محمد بن ناصر
http://almnatiq.net/?p=737184
المناطق - فضة عطيف

عايد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم ، المرضى المنومين بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان.
واستمع سموه لشرح مفصل من مساعد المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور عواجي النعمي والقائمين على المستشفى عن مشروعات صحة جازان والخدمات الصحية المقدمة للمواطن والمقيم بالمنطقة وسير العمل بمستشفى الأمير محمد بن ناصر وإمكاناته المادية والبشرية.
وشملت زيارة سموه مختلف الأقسام وقدم التهنئة للمرضى المنومين بمناسبة عيد الفطر المبارك, سائلاً الله تعالى أن يمُنَّ على الجميع بالصحة والسلامة، وأن يعيد هذه المناسبة العظيمة على الجميع باليُمن والبركات.

روابط ذات صلة

نائب أمير منطقة جازان يعايد أطفال دار التربية الاجتماعية بالمنطقة

نائب أمير منطقة جازان يعايد أطفال دار التربية الاجتماعية بالمنطقة
الأمير محمد بن عبدالعزيز يعايد المرضى المنومين بمستشفى الملك فهد بجازان

الأمير محمد بن عبدالعزيز يعايد المرضى المنومين بمستشفى الملك فهد بجازان
أمير منطقة جازان يعايد الشيخ العامري

أمير منطقة جازان يعايد الشيخ العامري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*