الأمير محمد بن عبدالعزيز يعايد المرضى المنومين بمستشفى الملك فهد بجازان

المناطق - فضة عطيف

عايد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم ، المرضى المنومين بمستشفى الملك فهد بجازان.

واستمع سموه لشرح مفصل من مساعد المدير العام للشؤون الصحية للطب العلاجي بالمنطقة الدكتور سطام بن أحمد جده عن مشروعات صحة جازان والخدمات الصحية المقدمة للمواطن والمقيم بالمنطقة وسير العمل بمستشفى الملك فهد وإمكاناته المادية والبشرية.

وشملت زيارة سموه مختلف الأقسام وقدم التهنئة للمرضى المنومين بمناسبة عيد الفطر المبارك, سائلاً الله تعالى أن يمُنَّ على الجميع بالصحة والسلامة، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع باليُمن والبركات.