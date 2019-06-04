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“هيئة الترفيه” تقدم 15 عرضاً مجانياً للأطفال في الأسواق التجارية بمناسبة عيد الفطر المبارك

“هيئة الترفيه” تقدم 15 عرضاً مجانياً للأطفال في الأسواق التجارية بمناسبة عيد الفطر المبارك

أبرز المواد

ضمن مشاركتها في "موسم العيد"

“هيئة الترفيه” تقدم 15 عرضاً مجانياً للأطفال في الأسواق التجارية بمناسبة عيد الفطر المبارك

“هيئة الترفيه” تقدم 15 عرضاً مجانياً للأطفال في الأسواق التجارية بمناسبة عيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=737199
المناطق - الرياض

تحتضن مجموعة من الأسواق التجارية في مختلف مناطق المملكة العديد من الفعاليات الخاصة بالأطفال، إذ تصنع الهيئة العامة للترفيه ضمن مشاركتها في “موسم العيد” المزيد من المتعة لهم، بإحضار أبرز الشخصيات الكرتونية التي طالما حلموا بمشاهدتها أمامهم.

فعلى امتداد “موسم العيد” الذي بدأ اليوم (الثلاثاء) 4 يونيو ويستمر حتى 8 من الشهر نفسه، يقام 15 عرضاً مجانياً للأطفال يستطيعون من خلاله التقاط الصور وتسجيل الذكريات الجميلة مع الشخصيات التي أحبوها، إضافة إلى ترديد أبرز الأغنيات التي اشتهروا فيها.
ففي الرياض وتحديداً في غرناطة مول، تقام فعالية “بيبي شارك” الأغنية الكورية التي تقترب من حاجز الثلاث مليارات مشاهدة على “يوتيوب”، أما في بانوراما مول فتقام عروض “آيس أيج” المستوحاة من الفيلم الشهير الذي يحمل الاسم نفسه. في حين تعرض في حياة مول فعالية “لؤلؤة والماسة”، وفي الحمراء مول يستمتع الأطفال بفعالية “دورية المخلب”، وفي الرياض بارك تقام فعالية “باور رينجرز” حيث يشاهد الأطفال عروض الأبطال الخارقين. أما شخصية مسلسل الأطفال الشهير “بارني” فستكون موجودة في الرياض غاليري.

وفي الدمام تقام فعالية “أرض المحبة” بدارين مول، في حين تقام فعالية “تيليتابيز” في الشاطئ مول. أما في الخبر فتقام فعالية ” ترانسفورمرز” في الراشد مول. وفي الظهران تتوسط فعالية “باربيز” الظهران مول. في حين تحضر فعالية “سبونج بوب” الشهيرة في الأحساء مول، بينما تقام في الراشد سكوير بالأحساء فعالية ” بوب البناء”.

أما في الطائف فتقام في جوري مول فعاليتين هي ” حياتي جيرل”، و “رجل الاطفاء سامي”، فيما تقام في مول قلب الطائف فعالية ” سونيك بووم”.

ولمعرفة المزيد من الفعاليات وأماكنها وأوقات وطريقة الدخول يمكنكم زيارة منصة الترفيه الأولى في المملكة:
عيشها: https://enjoy.sa
تطبيق الهواتف الذكية: Enjoy Saudi
تويتر: @Enjoy_saudi
أنستغرام: @Enjoy_saudi
موسم العيد: https://www.saudiseasons.sa
حساب الموسم على تويتر: @Eidseason

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