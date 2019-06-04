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محافظ تيماء يستقبل المهنئين بمناسبة عيد الفطر المبارك ويعايد المرضى المنومين

محافظ تيماء يستقبل المهنئين بمناسبة عيد الفطر المبارك ويعايد المرضى المنومين

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“هيئة الترفيه” تقدم 15 عرضاً مجانياً للأطفال في الأسواق التجارية بمناسبة عيد الفطر المبارك

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الأمير محمد بن عبدالعزيز يعايد المرضى المنومين بمستشفى الملك فهد بجازان

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أمير منطقة جازان يعايد الشيخ العامري

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محافظ تيماء يستقبل المهنئين بمناسبة عيد الفطر المبارك ويعايد المرضى المنومين

محافظ تيماء يستقبل المهنئين بمناسبة عيد الفطر المبارك ويعايد المرضى المنومين
http://almnatiq.net/?p=737202
المناطق - تبوك
استقبل محافظة تيماء سعد بن نايف السديري اليوم مديري الدوائر الحكومية المدنية والعسكرية وشيوخ القبائل والمواطنين المهنئين بعيد الفطر المبارك، وذلك بصالة الاستقبال بمبنى المحافظة.
وقدم محافظ تيماء التهنئة للجميع بهذه المناسبة  سائلاً الله تعالى أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال ، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات ، وأن يحفظ على البلاد أمنها وأمانها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله -.
من جهة أخرى ، قام محافظ تيماء بزيارة معايدة للمرضى المنومين في مستشفى تيماء العام ، وقدم لهم التهاني والتبريكات بحلول عيد الفطر المبارك، متمنياً لهم الشفاء العاجل,  كما زار المرضى المنومين في قسم الطوارئ واطمئن على حالتهم واستمع خلال الزيارة إلى شرح مفصل من الأطباء والمسؤولين عن حالات المرضى والخدمات الصحية المقدمة لهم.
وفي ختام الزيارة شكر ” السديري ” الطاقم الطبي المسؤولين على الرعاية والاهتمام بالمرضى على جهودهم المقدمة للمرضى والمراجعين متمنين للجميع موفور الصحة والعافية.

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