نائب أمير منطقة جازان يعايد أطفال دار التربية الاجتماعية بالمنطقة

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قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم ، بزيارة لأطفال دار التربية الاجتماعية للبنين بجازان التابعة لفرع وزارة التنمية و الشؤون الإجتماعية بجازان ، قدم خلالها التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الغالية على الجميع باليمن والخيرات.

وقدم سمو نائب أمير منطقة جازان باقات الورود والهدايا لأطفال الدار بهذه المناسبة.

واستمع سموه خلال الزيارة إلى شرح مفصل من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المهندس أحمد بن محمد القنفذي عن الخدمات التي يقدمها الدار للنزلاء من الأيتام ، والدور الذي يقوم به في كفالة الأيتام والمعونات المالية المقدمة لهم.