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ترامب من لندن: سنمنع إيران من السلاح النووي وتمويل الإرهاب

ترامب من لندن: سنمنع إيران من السلاح النووي وتمويل الإرهاب
http://almnatiq.net/?p=737215
المناطق - وكالات
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وبريطانيا عازمتان على منع إيران من تطوير أسلحة نووية، ووقف تمويلها للإرهاب.

وأوضح ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الورزاء البريطانية تيريزا ماي إن انتشار الأسلحة النووية أكبر تهديد نواجهه اليوم، مشيرا إلى أن بلاده عازمة مع بريطانية على منع النظام الإيراني من حيازة أسلحة نووية ووقف تمويله للإرهاب.

وفي المقابل، قالت ماي إن لندن تتفق مع واشنطن بشأن تحقيق الأهداف المتعلقة بالملف الإيراني.

وأوضحت ماي أن بريطانيا لا تريد أن يستمر التصعيد بين واشنطن وطهران.

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