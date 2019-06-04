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محافظ المخواة ينقل معايدة أمير الباحة للمرضى المنومين

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محافظ المخواة ينقل معايدة أمير الباحة للمرضى المنومين

محافظ المخواة ينقل معايدة أمير الباحة للمرضى المنومين
http://almnatiq.net/?p=737247
المناطق - الباحة

نقل محافظ المخواة نايف الهزاني ، معايدة أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز ، للمرضى المنومين في مستشفى المخواة العام بمناسبة عيد الفطر المبارك ، وتلمس احتياجاتهم وملاحظاتهم وحرص سمو أمير المنطقة على تقديم أرقى الخدمات الصحية للمرضى ومراجعي المستشفى  .
ورافق محافظ المخواة خلال الزيارة المدير التنفيذ لمستشفى المخواة العام سالم بن عبدالله ال عياش، حيث قدموا التهاني والتبريكات ومشاركة المرضى فرحة العيد من خلال تقديم الهدايا والورود على المرضى المنومين  .
وعبر محافظ المخواة عن شكره لإدارة المستشفى على اهتمامها بالمرضى وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات الطبية .
وفي نهاية الزيارة  ثمن المدير التنفيذ لمستشفى المخواة العام سالم بن عبدالله ال عياش، الجهود التي يبذلها محافظ المخواة نايف الهزاني، في تلمس احتياجات سكان المحافظة والزيارات التفقدية على المرافق الصحية من أجل التطوير والإرتقاء بالخدمات الصحية بالمحافظة لمواكبة رؤية الوطن 2030 .

 

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