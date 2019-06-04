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أمير مكة يستقبل المهنئين بـ عيد الفطر ⁠المبارك

أمير مكة يستقبل المهنئين بـ عيد الفطر ⁠المبارك
http://almnatiq.net/?p=737259
المناطق - جدة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في منزله بجدة اليوم الثلاثاء المهنئين بعيد الفطر المبارك.
وهنأ سموه الجميع بهذه المناسبة، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع باليُمن والبركات.
فيما بادل الحضور أمير منطقة مكة المكرمة التهنئة ، سائلين الله أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان ، كما باركوا لسموه نجاح أعمال وخطط شهر رمضان المبارك .
حضر الاستقبال عدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي الوزراء والفضيلة العلماء وقادة القطاعات الأمنية ومديرو الأجهزة الحكومية بالمنطقة وجمع من المواطنين .

 

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