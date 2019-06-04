مستشفى شرق جدة تعايد مرضاها نيابة عن المدير التنفيذي لمستشفى شرق جدة الشيخ يعايد المرضى

جدة - عادل الزهراني

نظمت إدارة مستشفى شرق جدة حفل معايدة للمرضى المنومين متمثلة بقسم الخدمة الاجتماعية وإدارة التغذية وإشراف إدارة العلاقات العامة والإعلام .

وقد قام مساعد المدير التنفيذي للخدمات الطبية المدير الطبي الدكتور عباس الشيخ برفقة عدد من مسؤولي ومدراء كافة الأقسام بالمستشفى بجولة معايدة على جميع الموظفين والمرضى بكافة أقسام المستشفى وخاصة أقسام التنويم وقدم التهنئة للمرضى المنومين بمناسبة عيد الفطر المبارك .

وقد أكد المدير الطبي بمستشفى شرق جدة أن إدارة المستشفى تحرص كل الحرص على تقديم المعايدة سنوياً لجميع مرضى المستشفى من كبار السن والأطفال والهدايا لمشاركتهم الفرحة بهذه المناسبة السعيدة خاصة وأن ظروف المرضى قد أجبرتهم على الإبتعاد عن ذويهم متمنياً لهم الشفاء العاجل ليعودوا إلى أسرهم وهم في أتم الصحة والعافية بإذن الله .