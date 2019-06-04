احدث الأخبار

فرحة العيد تجمع العوائل في متحف صقر الجزيرة للطيران
أبرز المواد
 “الترفيه” تقدّم أفضل عروض السيرك العالمية خلال موسم العيد
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري
أبرز المواد
 مستشفى شرق جدة تعايد مرضاها نيابة عن المدير التنفيذي لمستشفى شرق جدة الشيخ يعايد المرضى
منطقة مكة المكرمة
 أمير مكة يستقبل المهنئين بـ عيد الفطر ⁠المبارك
أبرز المواد
 التحالف : إخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية المشبوهة (سافيز) والمتواجدة بجنوب البحر الأحمر إلى المستشفى العسكري بجازان
أبرز المواد
 الدفاع المدني يحذر من مخاطر الألعاب النارية
أبرز المواد
 محافظ المخواة ينقل معايدة أمير الباحة للمرضى المنومين
منطقة الباحة
 لماذا أثار رؤية هلال شوال لغطا بين المسلمين هذا العام ؟
أبرز المواد
 الهلال الأحمر بتبوك ينظم عدداً من المبادرات بمناسبة العيد
منطقة تبوك
 أمير منطقة الحدود الشمالية يشارك “أيتام المنطقة” فرحة العيد
منطقة الحدود الشمالية
 أمير الحدود الشمالية يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك
أبرز المواد
فرحة العيد تجمع العوائل في متحف صقر الجزيرة للطيران

فرحة العيد تجمع العوائل في متحف صقر الجزيرة للطيران

أبرز المواد
“الترفيه” تقدّم أفضل عروض السيرك العالمية خلال موسم العيد

“الترفيه” تقدّم أفضل عروض السيرك العالمية خلال موسم العيد

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري

أبرز المواد
مستشفى شرق جدة تعايد مرضاها نيابة عن المدير التنفيذي لمستشفى شرق جدة الشيخ يعايد المرضى

مستشفى شرق جدة تعايد مرضاها نيابة عن المدير التنفيذي لمستشفى شرق جدة الشيخ يعايد المرضى

منطقة مكة المكرمة

مستشفى شرق جدة تعايد مرضاها نيابة عن المدير التنفيذي لمستشفى شرق جدة الشيخ يعايد المرضى

مستشفى شرق جدة تعايد مرضاها نيابة عن المدير التنفيذي لمستشفى شرق جدة الشيخ يعايد المرضى
http://almnatiq.net/?p=737269
جدة - عادل الزهراني

نظمت إدارة مستشفى شرق جدة حفل معايدة للمرضى المنومين متمثلة بقسم الخدمة الاجتماعية وإدارة التغذية وإشراف إدارة العلاقات العامة والإعلام .

وقد قام مساعد المدير التنفيذي للخدمات الطبية المدير الطبي الدكتور عباس الشيخ برفقة عدد من مسؤولي ومدراء كافة الأقسام بالمستشفى بجولة معايدة على جميع الموظفين والمرضى بكافة أقسام المستشفى وخاصة أقسام التنويم وقدم التهنئة للمرضى المنومين بمناسبة عيد الفطر المبارك .

وقد أكد المدير الطبي بمستشفى شرق جدة أن إدارة المستشفى تحرص كل الحرص على تقديم المعايدة سنوياً لجميع مرضى المستشفى من كبار السن والأطفال والهدايا لمشاركتهم الفرحة بهذه المناسبة السعيدة خاصة وأن ظروف المرضى قد أجبرتهم على الإبتعاد عن ذويهم متمنياً لهم الشفاء العاجل ليعودوا إلى أسرهم وهم في أتم الصحة والعافية بإذن الله .

روابط ذات صلة

أمير مكة يستقبل المهنئين بـ عيد الفطر ⁠المبارك

أمير مكة يستقبل المهنئين بـ عيد الفطر ⁠المبارك
محافظ الطائف يستقبل المهنئين بالعيد

محافظ الطائف يستقبل المهنئين بالعيد
الدكتور السحيمي ينقل معايدة وزير الداخلية للمنومين في مستشفى قوى الأمن

الدكتور السحيمي ينقل معايدة وزير الداخلية للمنومين في مستشفى قوى الأمن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*