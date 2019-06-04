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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري
http://almnatiq.net/?p=737272
المناطق - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفياً اليوم من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية قدّم خلاله التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك .
وبادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة السعيدة ، سائلا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات .

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