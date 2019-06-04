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“الترفيه” تقدّم أفضل عروض السيرك العالمية خلال موسم العيد

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“الترفيه” تقدّم أفضل عروض السيرك العالمية خلال موسم العيد

“الترفيه” تقدّم أفضل عروض السيرك العالمية خلال موسم العيد
http://almnatiq.net/?p=737275
المناطق - الرياض

بمشاركة فنانين من آسيا وأفريقيا والقارة الأمريكية، تنظم الهيئة العامة للترفيه ضمن موسم العيد فعاليات السيرك العالمية التي بدأت من أول أيام العيد وتستمر لمدة خمسة أيام.

 

وسيعيش الزوار تجربة مختلفة عبر عروض السيرك التي ستقام في الرياض والدمام والمبرز والطائف. ففي ساحة النخيل مول بالرياض، سيكون الجمهور على موعد مع “سيرك إلواز” الذي يعد أحد أعرق وأهم عروض السيرك العالمية والممتد لأكثر من 26 عاماً.

 

وفي ساحة مجمع غرناطة ينطلق مهرجان و”سيرك أمريكانو” خلال الفترة 5 وحتى 9 يونيو، يقدّم من خلالها 9 عروض مختلفة. بينما في الدمام تنطلق فعالية سيرك هوليود بمشاركة مجموعة من الفنانين العالميين من أمريكا الشمالية والجنوبية وذلك في منتزه الملك عبدالله “الواجهة البحرية”.

 

أما في الأحساء وتحديداً في الراشد سكوير فسيقام مهرجان وسيرك “دهشة” والذي يحتوي على عروض ترفيهية حيّة متنوعة تشمل فعالية سيرك والحركات البهلوانية والمهرجين. وتحط جولات السيرك رحالها في الطائف، حيث سيقام في منتزه الردف مهرجان “السيرك الأفريقي” وهو عبارة عن سيرك ذا طابع افريقي.

 

ولمعرفة المزيد من الفعاليات وأماكنها وأوقات وطريقة الدخول يمكنكم زيارة المنصات الرقمية التالية

عيشها:  https://enjoy.sa

تطبيق الهواتف الذكية: Enjoy Saudi

تويتر: @Enjoy_saudi

 أنستغرام:  @Enjoy_saudi

موسم العيد: https://www.saudiseasons.sa

حساب الموسم على تويتر: @Eidseason

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