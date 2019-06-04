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ميليشيا الحوثي الإرهابية تقوم بحملة اختطافات في صنعاء على خلفية الاحتفال بعيد الفطر

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ميليشيا الحوثي الإرهابية تقوم بحملة اختطافات في صنعاء على خلفية الاحتفال بعيد الفطر

ميليشيا الحوثي الإرهابية تقوم بحملة اختطافات في صنعاء على خلفية الاحتفال بعيد الفطر
http://almnatiq.net/?p=737287
المناطق - واس

شنت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران حملة اختطافات ضد الأهالي جنوبي صنعاء في أول أيام عيد الفطر المبارك.
وقالت مصادر محلية يمنية إن المليشيا خطفت 25 شخصًا من أحد مساجد منطقة حزيز جنوبي العاصمة صنعاء، أثناء إقامة شعائر صلاة عيد الفطر، فيما نشرت عربات عسكرية في عدد من مساجد العاصمة.
وشهدت مدينة رداع العرش في محافظة البيضاء وسط اليمن، اشتباكات مسلحة عقب قيام الميليشيا بمنع السكان في قريتي ملاح وعزان من إقامة صلاة العيد، بينما قصفت الميليشيا المتمردة مصلى العيد بمنطقة الزوب بمديرية القريشية، في ذات المحافظة وذلك قبيل أداء صلاة عيد الفطر المبارك، في محاولة لمنع المصلين من إقامة الصلاة.

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