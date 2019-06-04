احدث الأخبار

مصدر مسؤول بوزارة الخارجية : المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة طرابلس اللبنانية
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة الرياض يرعى إحتفال أمانة منطقة الرياض بمناسبة عيد الفطر
أبرز المواد
 هيئة الترفيه تقدّم عروض السيرك العالمية خلال موسم العيد
أبرز المواد
 محافظ بيش يؤدي صلاة العيد مع جموع المصلين ويستقبل المهنئين
منطقة جازان
 ميليشيا الحوثي الإرهابية تقوم بحملة اختطافات في صنعاء على خلفية الاحتفال بعيد الفطر
أبرز المواد
 موسكو ترفض التدخل الخارجي بالسودان و محفوف بخطر المواجهة
أبرز المواد
 فرحة العيد تجمع العوائل في متحف صقر الجزيرة للطيران
أبرز المواد
 “الترفيه” تقدّم أفضل عروض السيرك العالمية خلال موسم العيد
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري
أبرز المواد
 مستشفى شرق جدة تعايد مرضاها نيابة عن المدير التنفيذي لمستشفى شرق جدة الشيخ يعايد المرضى
منطقة مكة المكرمة
 أمير مكة يستقبل المهنئين بـ عيد الفطر ⁠المبارك
أبرز المواد
 التحالف : إخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية المشبوهة (سافيز) والمتواجدة بجنوب البحر الأحمر إلى المستشفى العسكري بجازان
أبرز المواد
مصدر مسؤول بوزارة الخارجية : المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة طرابلس اللبنانية

مصدر مسؤول بوزارة الخارجية : المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة طرابلس اللبنانية

أبرز المواد
سمو أمير منطقة الرياض يرعى إحتفال أمانة منطقة الرياض بمناسبة عيد الفطر

سمو أمير منطقة الرياض يرعى إحتفال أمانة منطقة الرياض بمناسبة عيد الفطر

أبرز المواد
هيئة الترفيه تقدّم عروض السيرك العالمية خلال موسم العيد

هيئة الترفيه تقدّم عروض السيرك العالمية خلال موسم العيد

أبرز المواد
محافظ بيش يؤدي صلاة العيد مع جموع المصلين ويستقبل المهنئين

محافظ بيش يؤدي صلاة العيد مع جموع المصلين ويستقبل المهنئين

منطقة جازان

محافظ بيش يؤدي صلاة العيد مع جموع المصلين ويستقبل المهنئين

محافظ بيش يؤدي صلاة العيد مع جموع المصلين ويستقبل المهنئين
http://almnatiq.net/?p=737290
بيش _ فضة عطيف

أدى محافظ بيش الأستاذ حسن بن عبدالله أبوشرحة مع جموع المصلين صلاة عيد الفطر المبارك في مصلى العيد بالمحافظة ، وسط أجواء تعمها السكينة والإيمان والأمن والأمان .
وأستقبل أبو شرحة بِعد الصلاة المهنئين من مديري الدوائر العسكرية والمدنية ورؤساء المراكز ومشايخ وأعيان المحافظة وعدد من المواطنين الذين توافدوا إلى مقر المحافظة بصالة الضيافة صباح اليوم لتهنئته بمناسبة عيد الفطر المبارك.
حيث هنا محافظ بيش الجميع بمناسبة عيد الفطر المبارك ورفع خلال حديثه للأهالي التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – ولصاحب السمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه , سائلاً الله أن يعيده علينا بالخير والمسرات، وأن يحفظ علينا نعمة الأمن والأمان والرخاء في ظل قيادتنا الحكيمة.

روابط ذات صلة

التحالف : إخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية المشبوهة (سافيز) والمتواجدة بجنوب البحر الأحمر إلى المستشفى العسكري بجازان

التحالف : إخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية المشبوهة (سافيز) والمتواجدة بجنوب البحر الأحمر إلى المستشفى العسكري بجازان
نائب أمير منطقة جازان يعايد أطفال دار التربية الاجتماعية بالمنطقة

نائب أمير منطقة جازان يعايد أطفال دار التربية الاجتماعية بالمنطقة
الأمير محمد بن عبدالعزيز يعايد المرضى المنومين بمستشفى الملك فهد بجازان

الأمير محمد بن عبدالعزيز يعايد المرضى المنومين بمستشفى الملك فهد بجازان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*