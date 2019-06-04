محافظ بيش يؤدي صلاة العيد مع جموع المصلين ويستقبل المهنئين

بيش _ فضة عطيف

أدى محافظ بيش الأستاذ حسن بن عبدالله أبوشرحة مع جموع المصلين صلاة عيد الفطر المبارك في مصلى العيد بالمحافظة ، وسط أجواء تعمها السكينة والإيمان والأمن والأمان .

وأستقبل أبو شرحة بِعد الصلاة المهنئين من مديري الدوائر العسكرية والمدنية ورؤساء المراكز ومشايخ وأعيان المحافظة وعدد من المواطنين الذين توافدوا إلى مقر المحافظة بصالة الضيافة صباح اليوم لتهنئته بمناسبة عيد الفطر المبارك.

حيث هنا محافظ بيش الجميع بمناسبة عيد الفطر المبارك ورفع خلال حديثه للأهالي التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – ولصاحب السمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه , سائلاً الله أن يعيده علينا بالخير والمسرات، وأن يحفظ علينا نعمة الأمن والأمان والرخاء في ظل قيادتنا الحكيمة.