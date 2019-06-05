سمو أمير منطقة الرياض يرعى إحتفال أمانة منطقة الرياض بمناسبة عيد الفطر

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، الاحتفال الرسمي لأمانة منطقة الرياض بمناسبة عيد الفطر المبارك في ساحة العروض والاحتفالات بالدائري الشرقي الذي يُعد أحد المواقع الـ30 التي تنظم فيها الأمانة فعاليات موسم العيد.

وفور وصول سموّه إلى موقع الاحتفال، اطلع على العديد من الفعاليّات من أبرزها سينما الطفل، والقرية الإبداعية، وفنون الرسم، وعروض السيارات الكلاسيكية، قبل أن يتوجّه إلى المسرح المفتوح الذي يضم العرض الرئيسي وما يتضمنه من أوبريت احتفالي، وعروض فلكلورية من مختلف مناطق المملكة يشارك فيها 200 عارض.

وبهذه المناسبة، رفع سمو أمير منطقة الرياض أسمى آيات التهاني والتبريكات باسم أهالي منطقة الرياض لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتستمر ساحة العروض والاحتفالات بالدائري الشرقي في استقبال سكّان مدينة الرياض حتى ثالث أيام العيد، من الساعة 7 مساءً وحتى 12 ليلاً، حيث تأتي فعالياتها من بين 220 فعالية أعلنت أمانة منطقة الرياض عن تنظيمها خلال موسم العيد، وتضم فعاليات ترفيهية وتراثية وثقافية تشمل مختلف شرائح المجتمع.