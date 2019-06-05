احدث الأخبار

مصدر مسؤول بوزارة الخارجية : المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة طرابلس اللبنانية
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة الرياض يرعى إحتفال أمانة منطقة الرياض بمناسبة عيد الفطر
أبرز المواد
 هيئة الترفيه تقدّم عروض السيرك العالمية خلال موسم العيد
أبرز المواد
 محافظ بيش يؤدي صلاة العيد مع جموع المصلين ويستقبل المهنئين
منطقة جازان
 ميليشيا الحوثي الإرهابية تقوم بحملة اختطافات في صنعاء على خلفية الاحتفال بعيد الفطر
أبرز المواد
 موسكو ترفض التدخل الخارجي بالسودان و محفوف بخطر المواجهة
أبرز المواد
 فرحة العيد تجمع العوائل في متحف صقر الجزيرة للطيران
أبرز المواد
 “الترفيه” تقدّم أفضل عروض السيرك العالمية خلال موسم العيد
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري
أبرز المواد
 مستشفى شرق جدة تعايد مرضاها نيابة عن المدير التنفيذي لمستشفى شرق جدة الشيخ يعايد المرضى
منطقة مكة المكرمة
 أمير مكة يستقبل المهنئين بـ عيد الفطر ⁠المبارك
أبرز المواد
 التحالف : إخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية المشبوهة (سافيز) والمتواجدة بجنوب البحر الأحمر إلى المستشفى العسكري بجازان
أبرز المواد
مصدر مسؤول بوزارة الخارجية : المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة طرابلس اللبنانية

مصدر مسؤول بوزارة الخارجية : المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة طرابلس اللبنانية

أبرز المواد
سمو أمير منطقة الرياض يرعى إحتفال أمانة منطقة الرياض بمناسبة عيد الفطر

سمو أمير منطقة الرياض يرعى إحتفال أمانة منطقة الرياض بمناسبة عيد الفطر

أبرز المواد
هيئة الترفيه تقدّم عروض السيرك العالمية خلال موسم العيد

هيئة الترفيه تقدّم عروض السيرك العالمية خلال موسم العيد

أبرز المواد
محافظ بيش يؤدي صلاة العيد مع جموع المصلين ويستقبل المهنئين

محافظ بيش يؤدي صلاة العيد مع جموع المصلين ويستقبل المهنئين

منطقة جازان

مصدر مسؤول بوزارة الخارجية : المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة طرابلس اللبنانية

مصدر مسؤول بوزارة الخارجية : المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة طرابلس اللبنانية
http://almnatiq.net/?p=737304
المناطق _ واس

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي المسلح الذي وقع في مدينة طرابلس اللبنانية، واستهدف مراكز تابعة للجيش ولقوى الأمن الداخلي في طرابلس، أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب اللبناني الشقيق، متمنيًا للجرحى سرعة الشفاء، ومؤكدًا، في الوقت نفسه، على موقف المملكة الرافض للتطرف والعنف والإرهاب ولكل ما من شأنه تقويض الأمن والاستقرار.

روابط ذات صلة

سمو أمير منطقة الرياض يرعى إحتفال أمانة منطقة الرياض بمناسبة عيد الفطر

سمو أمير منطقة الرياض يرعى إحتفال أمانة منطقة الرياض بمناسبة عيد الفطر
هيئة الترفيه تقدّم عروض السيرك العالمية خلال موسم العيد

هيئة الترفيه تقدّم عروض السيرك العالمية خلال موسم العيد
ميليشيا الحوثي الإرهابية تقوم بحملة اختطافات في صنعاء على خلفية الاحتفال بعيد الفطر

ميليشيا الحوثي الإرهابية تقوم بحملة اختطافات في صنعاء على خلفية الاحتفال بعيد الفطر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*